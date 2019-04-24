Rambler Group рассказала об инвестициях Сбербанка

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Член управляющего комитета Rambler Group Рафаэль Абрамян рассказал, об инвестициях Сбербанка в рамках сделки по вхождению банка в капитал интернет-компании.

По его словам, в первую очередь, деньги, направленные Сбербанком на инвестиции, будут использованы для улучшения продуктовых характеристик медиа, расширения редакций и для усиления контентных позиций.

«Наиболее важным неденежным кладом Сбербанка в период этой сделки будет доступ наших сервисов и медийных активов к той большой аудитории, которая есть у Сбербанка, в том числе у приложения Сбербанка», — сказал Абрамян.

Также Рафаэль Абрамян рассказал «Газете.Ru» что инвестиции Сбербанка позволят существенно ускорить рост аудитории Okko и укрепить лидирующие позиции на рынке онлайн-кинотеатров. Основными направлениями развития Okko станут активное участие в создании собственного контента в качестве сопродюсера в партнерстве с ведущими локальными и международными студиями и лицензирования топового международного контента на эксклюзивной основе, что подчеркнет дифференциацию Okko от остальных участников рынка. Инвестиции также будут направлены на технологическое развитие, в том числе на персонификации контентных рекомендаций и максимизации эффективности производства контента на основе пользовательских предпочтений.

Еще одно направление — инвестиции в ускоренное продуктовое развитие, оптимизацию под все существующие платформы и наилучшие форматы показа, максимальное ускорение интеграции с партнерами.

23 апреля стало известно, что Сбербанк принял решение инвестировать в Rambler Group с целью развития на его базе лидера российского рынка медиа и развлечений. В результате сделки доля Сбербанка в Rambler Group составит 46,5%, доли текущих акционеров Rambler Group — A&NN и Era Capital — 46,5% и 7% соответственно. Управление компанией будет осуществлять Совет директоров, в который войдут по 3 представителя от Сбербанка и A&NN и 1 представитель от Era Capital.