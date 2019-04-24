В ФАС рассказали о планах по отмене роуминга с Белоруссией

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Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Игорь Артемьев заявил, что полная отмена роуминга между Белоруссией и Россией возможна уже в конце текущего года, передает ТАСС.

Отмечается, что во время пресс-конференции по итогам расширенного заседания коллегии ФАС в Крыму Артемьеву был задан вопрос о сроках полной отмены роуминга между Белоруссией и Россией.

«Я надеюсь, что уже в конце этого года», — ответил Артемьев.

Он добавил, что уровень интеграции России с Белоруссией «самый высокий», и Москва выступила с инициативой, «чтобы все пять стран, входящие в Таможенный союз, одновременно отменили этот роуминг».

В конце 2018 года сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал закон об отмене национального роумнига, который обязывает операторов сотовой связи взимать единую плату с абонентов по всей стране.