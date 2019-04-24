Ленинградская область введет льготы по тарифам на вывоз мусора
Ленинградская область введет льготы по оплате тарифа на вывоз бытового мусора для ряда категорий граждан из числа незащищенных слоев населения, сообщает администрация региона. Их можно будет получать с 1 июля.
«Соответствующие изменения будут внесены в областной бюджет», — отмечается в сообщении.
Первый зампред правительства – председатель комитета финансов Роман Марков и зампред правительства по социальным вопросам Николай Емельянов доложили губернатору Александру Дрозденко, что компенсация от 50 до 100% предусмотрена для пенсионеров, достигших возраста 70 лет и старше, малоимущих граждан, многодетных семей и ветеранов труда.
Согласно законодательству, с этого года российские регионы должны перейти на новую схему вывоза и утилизации твердых коммунальных отходов, что предполагает в том числе строительство новых объектов по утилизации мусора силами регионального оператора. В Ленинградской области такой оператор приступит к работе с 1 января 2020 года, до этого действует прежняя система обращения с твердыми коммунальными отходами, применяемая в 2018 году. В тестовом режиме оператор начал работать с 1 апреля 2019 года в 12 районах региона, не граничащих с Санкт-Петербургом. Предполагается внедрение в Ленинградской области автоматической системы централизованного контроля и учета объема поступающего на полигоны мусора, а сами полигоны – оснастить средствами фото- и видеофиксации.
Ежегодный объем образующихся в Ленинградской области твердых коммунальных отходов оценивается в 700 тыс. тонн, в Санкт-Петербурге – 1,7 млн тонн.