Стала известна степень готовности «Северного потока — 2»

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«Газпром» уложил 1080 км труб «Северного потока — 2» по дну Балтийского моря, передает ТАСС со ссылкой на заявление холдинга.

Как отмечается, об этом стало известно в ходе рабочей встречи председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера и чрезвычайного и полномочного посла Германии в России Рюдигера фон Фрича.

«На сегодняшний день по дну Балтийского моря уложено уже более 1080 км газопровода — около 44% от его общей протяженности», — уточнили в «Газпроме».

Ранее сообщалось, что оператор «Северного потока — 2» пригрозил ЕС судом, пообещав защищать проект. Компания может начать судебное разбирательство из-за новых правил регулирования отрасли.