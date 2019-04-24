Стала известна степень готовности «Северного потока — 2»
«Газпром» уложил 1080 км труб «Северного потока — 2» по дну Балтийского моря, передает ТАСС со ссылкой на заявление холдинга.
Как отмечается, об этом стало известно в ходе рабочей встречи председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера и чрезвычайного и полномочного посла Германии в России Рюдигера фон Фрича.
«На сегодняшний день по дну Балтийского моря уложено уже более 1080 км газопровода — около 44% от его общей протяженности», — уточнили в «Газпроме».
Ранее сообщалось, что оператор «Северного потока — 2» пригрозил ЕС судом, пообещав защищать проект. Компания может начать судебное разбирательство из-за новых правил регулирования отрасли.