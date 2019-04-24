О планах изменить тариф на транзит нефти через Белоруссию заявили в ФАС

Замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Анатолий Голомолзин сообщил, что ведомство рассмотрит изменение тарифа на транзит российской нефти через Белоруссию в конце текущего года, передает РИА «Новости».

Он отметил, что по вопросу о внеплановом изменении тарифов достичь консенсуса не удалось.

«Поэтому вопрос будет обсуждаться в плановом порядке, в конце этого года при принятии тарифного решения на следующий год», — сказал Голомолзин.

Он подчеркнул, что до планового пересмотра, запланированного с 1 февраля 2020 года, этот вопрос рассматриваться не будет.

Ранее сообщалось, что «Белнефтехим» решил временно ограничить экспорт белорусских нефтепродуктов из-за ситуации с качеством нефти, поступающей из России.