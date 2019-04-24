Гройсман призвал «Нафтогаз» искать дешевый газ по всему миру

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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что «Нафтогазу» следует искать дешевый газ по всему миру. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, это необходимо для снижения финансовой нагрузки на население Украины.

Он также добавил, что «Нафтогаз» должен работать на Украину и увеличивать добычу газа.

Гройсман подчеркнул, что поставил «жесткое требование» перед компанией.

Ранее сообщалось, что Гройсман пообещал отставку главе «Нафтогаза».