Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум, превысив 2593 пункта. Это следует из данных Московской биржи.

По состоянию на 10:26 мск индекс Мосбиржи повышался на 0,33% до 2593,08 пункта. Исторический максимум до этого был зафиксирован на уровне 2591,69 пункта.

Ранее сообщалось, что российский рынок акций растет по основным индексам. Рубль умеренно повышается на открытии торгов.

Следить за курсом российского рубля в режиме онлайн вы можете в разделе «Котировки».