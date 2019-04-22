Когда Коломойский вернется на Украину
Украинский олигарх и экс-глава «ПриватБанка» Игорь Коломойский заявил, что он вернется на Украину после окончательно подсчета голосов на президентских выборах, сообщает портал Lb.ua.
Бизнесмен подчеркнул, что вернется в страну «обязательно».
«Но не раньше официального обнародования результатов президентских выборов», — добавил Коломойский.
Дополнительных подробностей о сроках своего возвращения он не привел.
Ранее сообщалось, что штаб одержавшего победу на выборах Владимира Зеленского пообещал защитить «ПриватБанк» Коломойского.