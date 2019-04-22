Когда Коломойский вернется на Украину

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Украинский олигарх и экс-глава «ПриватБанка» Игорь Коломойский заявил, что он вернется на Украину после окончательно подсчета голосов на президентских выборах, сообщает портал Lb.ua.

Бизнесмен подчеркнул, что вернется в страну «обязательно».

«Но не раньше официального обнародования результатов президентских выборов», — добавил Коломойский.

Дополнительных подробностей о сроках своего возвращения он не привел.

Ранее сообщалось, что штаб одержавшего победу на выборах Владимира Зеленского пообещал защитить «ПриватБанк» Коломойского.