Суд США решит, охранять ли законом работающих геев и трансгендеров

Верховный суд США принял решение рассмотреть вопрос о том, стоит ли считать геев и трансгендеров лицами, которых следует охранять законом о дискриминации по половому признаку на рабочем месте, сообщает Reuters.

В агентстве уточнили, что речь идет о внесении поправок в Закон о гражданских правах 1964 года, который предусматривает, что на рабочем месте людей нельзя дискриминировать по расовому, половому, религиозному, национальному признакам.

Ранее сообщалось, что суд позволил президенту США Дональду Трампу запрещать трансгендерам служить в армии.