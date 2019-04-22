Совфед одобрил закон об ипотечных каникулах

Совет Федерации одобрил закон об ипотечных каникулах, передает ТАСС.

Госдума приняла в третьем чтении закон об ипотечных каникулах, внесенный группой депутатов и сенаторов во главе со спикером Совфеда Валентиной Матвиенко и председателем нижней палаты парламента Вячеславом Володиным, 18 апреля.

Согласно новому закону, заемщик, который оказался в трудной жизненной ситуации, сможет попросить приостановить выплату ипотечных платежей на полгода. Каникулы могут быть предоставлены гражданам при потере кормильца, временной нетрудоспособности или признанию инвалидом I или II группы, а также снижении семейного дохода более чем на 30%.