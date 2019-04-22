Пять алжирских миллиардеров арестованы

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В Алжире были арестованы пять миллиардеров в рамках расследования коррупционных преступлений. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на алжирское государственное телевидение.

Как отмечается, власти арестовали богатейшего в стране бизнесмена Иссада Ребраба. Forbes оценивает его состояние в $3,8 млрд.

Также под стражу были заключены четверо братьев из семьи Кунинеф, которые близки к бывшему президенту страны Абдельазиза Бутефлики.

Ранее сообщалось, что президент Алжира ушел в отставку.