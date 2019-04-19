Экс-владельца банка «Югра» просят отправить под домашний арест
Следствие просит отправить под домашний арест бывшего главного акционера банка «Югра» Алексея Хотина. Об этом сообщает ТАСС.
Как отмечается, в Басманный суд Москвы поступило соответствующее ходатайство.
«Домашний арест просят избрать до 18 июня 2019 года», --уточнил собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отреагировал на задержание совладельца банка «Югра».
Алексей Хотин был задержан в рамках уголовного дела о хищении у финансовой организации 7,5 млрд рублей.
Банк «Югра» лишили лицензии в 2017 году.