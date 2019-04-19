В МВФ отреагировали на решение суда по «Приватбанку»

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В Международном валютном фонде (МВФ) прокомментировали решение суда в Киеве о признании национализации «Приватбанка», который принадлежал олигарху Игорю Коломойскому, незаконным. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление постоянного представителя МВФ Йосты Люнгмана.

Подчеркивается, что МВФ продолжает поддерживать усилия Украины по реформированию финансового сектора и корпоративного управления в госбанках.

Как отмечается, в 2016 году международные партнеры Киева поддержали решение о национализации «Приватбанка», поскольку это был единственный эффективный способ защитить вкладчиков банка, а также гарантировать стабильность финансовой системы.

«... оно обеспечило жизнеспособность «Приватбанка» на долгую перспективу, спасло средства миллионов украинских граждан и укрепило экономическое самочувствие страны», — говорится в комментарии Люнгмана.

Ранее сообщалось, что Коломойский выиграл еще один суд за «Приватбанк».