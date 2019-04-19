Задержан основной владелец банка «Югра»

Основной владелец банка «Югра» Алексей Хотин задержан по делу о хищении у организации 7,5 млрд рублей, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на СК.

Уточняется, что в отношении Хотина возбуждено уголовное дело по факту хищения денежных средств ПАО «Банк «Югра» по ч. 4 ст. 160 УК.

«В ближайшее время следствием планируется обратиться в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения», — говорится в сообщении.

Арбитражный суд Москвы в сентябре 2018 года по заявлению Банка России признал «Югру» банкротом, открыл конкурсное производство сроком на один год.