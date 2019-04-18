Международные резервы России выросли до $491,6 млрд

Международные резервы России по состоянию на 12 апреля до $491,6 млрд. Об этом сообщается на сайте Банка России.

Как отмечается, в период с 5 апреля они увеличились на 0,5%, или на $2,5 млрд.

В ЦБ уточнили, что рост произошел «преимущественно в результате положительной переоценки и покупки иностранной валюты в рамках бюджетного правила».

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Ранее сообщалось, что российский премьер-министр Дмитрий Медведев заявил об увеличении международных резервов России почти на $30 млрд.

Международные (золотовалютные) резервы России представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства.