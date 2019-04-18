Медведев запретил поставки российской нефти на Украину

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Российский премьер Дмитрий Медведев проинформировал о решении правительства запретить поставки отечественных нефтепродуктов на Украину. Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечается, об этом решении премьер-министр объявил на заседании кабмина в четверг, 18 апреля.

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«Устанавливается запрет на экспорт на Украину российской нефти и нефтепродуктов», — заявил Медведев.

Он уточнил, что с 1 июня этого года ряд товаров можно будет вывозить с российский территории на Украину только при наличии специальных разрешений. В этот перечень попали нефтепродукты, нефть, уголь и продукция ТЭК.

Ранее в Раде предсказали последствия потери транзита российского газа.