Российский посол назвал убытки Эстонии от санкций против России
Посол России в Таллине Александр Петров заявил, что Эстония потеряла «сотни миллионов евро» из-за введения антироссийских санкций, сообщает ТАСС.
По его словам, эстонское деловое сообщество «регулярно» обращается к эстонским властям с просьбой отменить санкции.
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«Снятие этих торгово-экономических барьеров, несомненно, способствовало бы повышению интереса деловых кругов обеих стран к более энергичному взаимодействию», — сказал Петров.
Он напомнил, что по итогам 2014 года товарооборот между странами составил $5,3 млрд, а после введения санкций против России рухнул до $2,7 млрд в 2015 году.
Ранее в пресс-службе Кремля раскрыли темы переговоров российского лидера Владимира Путина и главы Эстонии Керсти Кальюлайд.