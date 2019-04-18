В России может появиться новый налог

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Руководитель Росводресурсов Дмитрий Кириллов заявил, что в России может появиться новый экологический налог. Об этом сообщает «Российская газета».

По его словам, данный налог может заменить платежи для предприятий за сбросы неочищенных стоков в водные объекты.

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Он также добавил, что эта идея обсуждается финансовым блоком правительства России.

Кириллов подчеркнул, что подобный налог может стать дополнительным стимулом для «грязных» предприятий.

Ранее сообщалось, что Минфин предложил ввести новые налоги.