Bloomberg назвал новых миллиардеров из России

Агентство Bloomberg записало разработчиков игр из Вологды, основателей компании Playrix, в число новых российских миллиардеров. Об этом говорят данные Bloomberg Billionaires Index.

Их компания оценивается $1,4 млрд. Она входит в десятку лучших разработчиков приложений для игр на iOS и Google Play. Ежедневная пользовательская аудитория составляет 30 млн человек по всему миру. По подсчетам NewZoo, годовая выручка составляет $1,2 млрд.

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Отмечается, что основной рынок для российских разработчиков — это США, за ними следуют Китай и Япония. В компании работает более тысячи человек. В основном Playrix зарабатывает на покупках в приложении, менее 3% дохода приходится на рекламу.

Ранее Forbes опубликовал рейтинг российских миллиардеров с наибольшими доходами в 2018 году.