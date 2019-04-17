Лондон введет уголовную ответственность за обход антироссийских санкций после Brexit

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Великобритания подготовила регламент антироссийских санкций, согласно одному из пунктов которого нарушителям санкционного режима может грозить до десяти лет заключения. Соответствующий документ был опубликован на сайте британского правительства.

Отмечается, что нововведения должны вступить в силу после того, как Великобритания покинет состав Евросоюза.

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Регламент также предполагает право британских властей оставлять в секрете внесение в санкционный список конкретного лица, это обосновывается интересами национальной безопасности и международных отношений Великобритании.

11 апреля лидеры стран Евросоюза договорились о переносе даты выхода Великобритании из состава ЕС до 31 октября 2019 года.

Ранее Bloomberg оценил ущерб британских компаний от Brexit.