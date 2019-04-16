Ленинградская область первой приступила к реализации новой программы развития села

Ленинградская область первой среди регионов России приступает к реализации федеральной программы «Комплексное развитие сельских территорий», сообщает пресс-служба администрации региона. Соответствующие данные приведены в ходе итоговой коллегии Минсельхоза России.

«В 2009 году Ленинградская область приняла свою региональную программу социального развития села. Вот уже 10 лет мы целенаправленно и планомерно обустраиваем территории: строим дома культуры, школы и детские сады, ФАПы, спортивные объекты, жилье, газо- и водопроводы, дороги. Мы создаем все условия, чтобы на наших инновационных сельхозпредприятиях было приятно работать, а в современных обустроенных селах — комфортно жить», — сказал губернатор Александр Дрозденко.

Реализация программы до 2025 года предусматривает, в частности, обеспечение сельских семей жильем, строительство и модернизацию объектов здравоохранения, образования, культуры, спорта и ЖКХ, а также ремонт и обустройство автодорог. Согласно проекту федеральной программы, ее финансирование должно составить 1,38 трлн рублей, в том числе более 1 трлн рублей – из федерального бюджета. Программа должна быть утверждена до 1 июня 2019 года. Как ранее говорил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев, в значительном повышении уровня жизни нуждаются более 37 миллионов сельских жителей – более четверти всего населения России.