Россиян с маленькой зарплатой планируют освободить от НДФЛ

Жителей России, которые имеют низкий доход, могут освободить от уплаты НДФЛ. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений (РТК).

Согласно Трудовому кодексу, работодатель обязан платить сотруднику зарплату выше минимального размера оплаты труда — в среднем чуть больше 11 тыс. руб. Однако после вычета НДФЛ, работник бы получил около 9,8 тыс. руб., что уже является меньше прожиточного минимума.

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В РТК заявили, что россиян могут освободить от НДФЛ. Обсуждения этой темы запланированы соглашением между правительством, объединениями работодателей и профсоюзами на 2018-2020 годы.

Ранее сообщалось, что спикер Госдумы Вячеслав Володин и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложили льготы по НДФЛ к ипотечным каникулам.