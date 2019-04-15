В Венесуэле рассказали об опасности санкций против PDVSA

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В венесуэльском МИДе заявили, что санкции против нефтяной компании PDVSA могут угрожать жизням людей. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление ведомства.

В заявлении говорится, что PDVSA помогает многим больным, а санкции могут препятствовать осуществлению программ гумпомощи в области здравоохранения для венесуэльцев.

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«На данный момент… сотни пациентов проходят лечение в медицинских учреждениях за границей и более 500 тысяч пациентов на национальном уровне», — добавили в МИД.

Из-за санкций многие пациенты могут остаться без медицинской помощи, что является это «вопиющим нарушением прав человека», подчеркивается в заявлении.

Ранее сообщалось, что США ввели новые санкции против Венесуэлы.