КНДР не исключает возможности покупки российских самолетов, заявили в Госдуме

Вице-спикер Госдумы Сергей Неверов, возглавляющий российскую парламентскую делегацию в Пхеньяне, заявил, что КНДР рассматривает возможность покупки у России гражданских самолетов. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, таким способом КНДР хочет повысить безопасность полетов.

Реклама

«У нас есть воздушное сообщение между Пхеньяном и Владивостоком и нам, конечно, хотелось бы, чтобы на этом маршруте летали более современные и безопасные самолеты», — добавил Неверов.

Он также подчеркнул, что обсуждение этого вопроса затрагивает интересы граждан любой страны, которые пользуются авиарейсами до Пхеньяна.

Ранее сообщалось, что Ким Чен Ын пообещал наращивать военную мощь и сделать из страны «крепость».