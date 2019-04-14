American Airlines продлила запрет на полеты Boeing 737 MAX

Главный исполнительный директор авиакомпании American Airlines Дуг Паркер заявил о продлении временного запрета на эксплуатацию самолетов Boeing 737 MAX до 19 августа текущего года. Об этом сообщает Reuters.

Он выразил уверенность в том, что после обновления программного обеспечения для Boeing 737 MAX самолетам этой модификации вернут сертификацию, однако в сезон с высоким спросом Паркер хочет обеспечить безопасность пассажиров и быть уверенным в составленном бизнес-плане.

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По данным American Airlines, продление запрета на эксплуатацию Boeing 737 MAX приведет к отмене около 115 рейсов в день, что составляет около 1,5% всех ежедневных рейсов в США в летний период.

Ранее American Airlines приостановила полеты Boeing 737 MAX до 5 июня.