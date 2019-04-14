Чубайс разъяснил фразу «во всем виноват Чубайс»

Глава Роснано, бывший первый вице-премьер Анатолий Чубайс в эфире телеканала «Россия 1» прокомментировал фразу «во всем виноват Чубайс», ставшую популярной у россиян после появления в программе «Куклы» на канале НТВ.

Чубайс признал, что его низкий рейтинг — это «объективная правда». Этим, по его мнению, некоторые пользуются для достижения своих политических целей. Кроме того, глава Роснано назвал 90-е годы, когда появилась данная фраза, «тяжелейшим периодом» для миллионов россиян.

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«В этом смысле человеку нужно, чтобы кто-то был виноват», — пояснил Чубайс.

Бывший первый вице-премьер добавил, что ему не нравится быть на месте виноватого, но он смирился с тем, что попал «в район Бабы Яги и Кощея Бессмертного».

Ранее Чубайс отреагировал на самоубийство «неудобного» основателя НТВ Игоря Малашенко.