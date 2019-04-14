«Мера устрашения»: Кудрин поделился ожиданиями от новых санкций США

Глава российской Счетной палаты Алексей Кудрин полагает, что в США, скорее всего, примут новый закон об антироссийских санкциях, но его реализацию отложат, передает РИА «Новости».

Также он предположил, что закон о новых санкциях может оказаться несущественным, направленным не на ключевые банки.

Реклама

«Это будет скорее мера устрашения, чем реального исполнения», — сказал Кудрин.

Председатель Счетной палаты добавил, что сначала под санкции попадет какой-то один банк, и это станет «первым шагом».

Ранее первый вице-премьер, глава Минфина России Антон Силуанов сообщил о «плане Б» на случай санкций против госбанков.