Набиуллина сообщила о возможном снижении ключевой ставки в 2019 году
Глава Центрального Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что при развитии экономической ситуации в соответствии с прогнозом регулятора ключевая ставка может быть снижена уже в текущем году, передает ТАСС.
Данное заявление она сделала на полях ежегодной встречи Международного валютного фонда и Всемирного банка.
Реклама
«Если ситуация будет развиваться в соответствии с нашим базовым прогнозом, то, конечно, вероятнее движение вниз, чем движение вверх», — сказала Набиуллина.
Глава ЦБ отметила, что возможность смягчения ключевой ставки существует уже в текущем году, но не стала называть конкретных сроков.
Ранее сообщалось, что ЦБ сохранил ключевую ставку в 7,75% годовых.