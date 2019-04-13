Набиуллина сообщила о возможном снижении ключевой ставки в 2019 году

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Глава Центрального Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что при развитии экономической ситуации в соответствии с прогнозом регулятора ключевая ставка может быть снижена уже в текущем году, передает ТАСС.

Данное заявление она сделала на полях ежегодной встречи Международного валютного фонда и Всемирного банка.

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«Если ситуация будет развиваться в соответствии с нашим базовым прогнозом, то, конечно, вероятнее движение вниз, чем движение вверх», — сказала Набиуллина.

Глава ЦБ отметила, что возможность смягчения ключевой ставки существует уже в текущем году, но не стала называть конкретных сроков.

Ранее сообщалось, что ЦБ сохранил ключевую ставку в 7,75% годовых.