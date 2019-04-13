Силуанов назвал нового замглавы Минфина

Первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов сообщил, что занимавший должность зампреда правления «Газпрома» Андрей Круглов будет назначен заместителем главы Минфина России, передает РИА «Новости».

По словам министра, Круглов будет назначен, чтобы заполнить пустующие на данный момент ниши, он будет заниматься вопросами взаимодействия по инвестициям с китайскими партнерами и Евразийским экономическим союзом.

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Отмечается, что в настоящее время у главы российского Минфина уже есть десять заместителей.

Ранее Силуанов призвал к либерализации экономики России.