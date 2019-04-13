«Почувствуем на себе»: Силуанов о снижении цен на нефть
Первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов заявил, что россияне почувствуют на себе эффект от снижения цен на нефть, если ОПЕК+ не продлит соглашение о сокращении добычи. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Конечно, это скажется на курсе, на инфляции — в меньшей степени, чем если бы не было бюджетного правила, но безусловно, мы это почувствуем на себе», — отметил Силуанов.
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Однако он добавил, что существенных последствий для экономики в этом случае не наступит.
«Хорошо, что мы сейчас готовы, что у нас резервы есть», — подчеркнул Силуанов.
Ранее сообщалось, что министр энергетики Александр Новак рассказал о сокращении добычи нефти в рамках ОПЕК+.