Трамп хотел назначить Иванку главой Всемирного банка

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Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривал возможность назначения своей дочери и советника Иванки главой Всемирного банка. Об этом сообщает Bloomberg.

По его словам, Иванка отлично подойдет для данной работы.

Он также добавил, что его дочь очень хорошо «обращается с цифрами».

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Трамп подчеркнул, что Иванка походит для работы с ООН, так как является «естественным» дипломатом.

Ранее сообщалось, что Трамп выдвинул кандидата на пост главы ВБ.