Трамп хотел назначить Иванку главой Всемирного банка
Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривал возможность назначения своей дочери и советника Иванки главой Всемирного банка. Об этом сообщает Bloomberg.
По его словам, Иванка отлично подойдет для данной работы.
Он также добавил, что его дочь очень хорошо «обращается с цифрами».
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Трамп подчеркнул, что Иванка походит для работы с ООН, так как является «естественным» дипломатом.
Ранее сообщалось, что Трамп выдвинул кандидата на пост главы ВБ.