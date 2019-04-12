«Ъ»: 3% богатейших россиян владеют фактически всеми финансовыми активами

Эксперты впервые оценили степень концентрации финансовых активов и сбережений в руках обеспеченного населения России, сообщает «Коммерсантъ».

В результате аналитики ВШЭ и Института исследований и экспертизы ВЭБа, сопоставив данные микрообследования потребительских финансов населения и макроэкономическую статистику, впервые оценили долю финансовых активов, сконцентрированных в руках самых богатых 3% населения.

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Отмечается, что хотя их средние доходы последние пять лет снижались, доля принадлежащих им финансовых активов росла. В 2018 году на эти 3% приходилось 89% всех финансовых активов, 92% всех срочных вкладов и 89% всех наличных сбережений. На 20% самого бедного населения приходилось по 6%, 4% и 3% соответственно.

За пять лет реальные доходы беднейшего населения несколько увеличились, но еще больше выросла его задолженность, а основные финансовые активы сохранились на прежнем уровне.

Эксперты пришли к заключению, что объемы финансовых активов населения почти полностью определяются богатейшей группой населения.