«Истерика»: депутат о мерах «Нафтогаза» в случае остановки транзита газа

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Председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный отреагировал на заявление исполнительного директора «Нафтогаза» Юрия Витренко о мерах в случае остановки транзита российского газа через Украину. Об этом сообщает RT.

По его словам, на настоящий момент Украина ведет себя агрессивно во всем, что касается взаимоотношений и сотрудничества.

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«То, что они сейчас говорят — шантаж России и «Газпрома», шантаж европейских потребителей и Евросоюза», — отметил Завальный.

Он также добавил, что поведение «Нафтогаза» напоминает «истерику», а его меры деструктивны.

Однако, подчеркнул депутат, с Россией так разговаривать нельзя, и российские политики, в свою очередь, не позволяют себе так разговаривать, добавил он.

«Но...на Украине, похоже, просто недоговороспособны. Они даже не хотят этого и специально провоцируют», — заключил Завальный.

Ранее «Нафтогаз» раскрыл шаги в случае остановки транзита газа из России.