«Истерика»: депутат о мерах «Нафтогаза» в случае остановки транзита газа
Председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный отреагировал на заявление исполнительного директора «Нафтогаза» Юрия Витренко о мерах в случае остановки транзита российского газа через Украину. Об этом сообщает RT.
По его словам, на настоящий момент Украина ведет себя агрессивно во всем, что касается взаимоотношений и сотрудничества.
«То, что они сейчас говорят — шантаж России и «Газпрома», шантаж европейских потребителей и Евросоюза», — отметил Завальный.
Он также добавил, что поведение «Нафтогаза» напоминает «истерику», а его меры деструктивны.
Однако, подчеркнул депутат, с Россией так разговаривать нельзя, и российские политики, в свою очередь, не позволяют себе так разговаривать, добавил он.
«Но...на Украине, похоже, просто недоговороспособны. Они даже не хотят этого и специально провоцируют», — заключил Завальный.
Ранее «Нафтогаз» раскрыл шаги в случае остановки транзита газа из России.