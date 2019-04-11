В ЕК допустили быстрое решение по транзиту российского газа через Украину

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Вице-президент Еврокомиссии (ЕК) по энергосоюзу Марош Шефчович не исключил, что Россия и Украина смогут прийти к быстрому решению по транзиту газа. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что остался «воодушевленным» по итогам трехсторонней встречи, которая состоялась 21 января. Шефчович рассказал, что он представил сторонам «предложение» и был доволен «достаточно положительной» реакцией на него.

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«Я уверен, что если мы можем начать обсуждать это предложение конкретно и в конструктивной манере, мы можем найти решение довольно быстро», — сказал Шефчович.

Деталей предложения он не привел.

Ранее глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил об отмене «Газпромом» транзита через Украину.