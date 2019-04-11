Порошенко рассказал о конфликте с Коломойским
Президент Украины Петр Порошенко рассказал о своем конфликте с украинским олигархом Игорем Коломойским. Об этом сообщает «Украинские новости».
«Вся страна видит, что у нас договоренностей нет и никогда не было», — сказал Порошенко.
По его словам, Коломойский, когда был главой Днепропетровской области, поспособствовал захвату «Укртранснефти».
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Он также добавил, что поддержал национализацию Приватбанка, которым владел Коломойский, после решения Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Порошенко подчеркнул, что более 20 млн граждан Украины могли потерять вклады из-за ситуации вокруг банка Коломойского.
Ранее сообщалось, что Порошенко раскритиковал деятельность телеканала «1+1», которым владеет Коломойский.