Порошенко рассказал о конфликте с Коломойским

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Президент Украины Петр Порошенко рассказал о своем конфликте с украинским олигархом Игорем Коломойским. Об этом сообщает «Украинские новости».

«Вся страна видит, что у нас договоренностей нет и никогда не было», — сказал Порошенко.

По его словам, Коломойский, когда был главой Днепропетровской области, поспособствовал захвату «Укртранснефти».

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Он также добавил, что поддержал национализацию Приватбанка, которым владел Коломойский, после решения Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Порошенко подчеркнул, что более 20 млн граждан Украины могли потерять вклады из-за ситуации вокруг банка Коломойского.

Ранее сообщалось, что Порошенко раскритиковал деятельность телеканала «1+1», которым владеет Коломойский.