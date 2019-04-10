В Ленинградской области начался конкурс на выделение бесплатной земли фермерам

Правительство Ленинградской области начало прием заявок на распределение земельных участков по программе «Ленинградский гектар», сообщил на выездном совещании агропромышленного комплекса региона заявил губернатор Александр Дрозденко.

«Мы закончили всю подготовительную работу, разработан пакет документов, сформированы земельные участки, определено финансирование. С 15 апреля начинается прием заявок. Теперь дело за малым — выбрать лучшие проекты и раздать землю. Мы ждём амбициозных предпринимателей со всей страны, которые хотят реализовать свои интересные проекты. Это придаст новый импульс развитию наших территорий», — цитирует Дрозденко пресс-служба правительства региона.

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Ранее губернатор предложил организовать выдачу земель для развития фермерства в связи с тем, что в отдаленных районах недостаточная плотность населения, которая тормозит развитие территорий. Для реализации программы выбрали Бокситогорский, Лодейнопольский, Подпорожский и Сланцевский районы.

«Участникам программы предоставляется до 10 га земли и грант до 3 млн рублей. Уже сформировано 11 земельных участков площадью от полутора до 10 га каждый общей площадью — 59 га. Всего в программе планируется задействовать до 14 000 га земли. В бюджете региона 2019 года на реализацию «Ленинградского гектара» заложено 60 млн рублей», — говорится в сообщении.

Заявки до 15 мая принимает комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу. Претенденты должны будут представить бизнес-план и доказать, что имеют навыки работы на земле, видение развития своего дела и способны вести производство.