В ЕС заявили о готовности к Brexit без соглашения

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Официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Маргаритис Схинас заявил, что ЕС готов к Brexit без заключения соглашения. Об этом сообщает Reuters.

По его словам, такой вариант развития событий не вызывает опасений.

«Хотя выход без соглашения приведет к осложнениям и является нежелательным, ЕС полностью готов к этому», — сказал Схинас.

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Представитель ЕК добавил, что для них этот вариант не является предпочтительным.

Ранее сообщалось, что ЕС намерен предоставить отсрочку по Brexit до 31 декабря. По словам источника, эту инициативу поддерживают все страны Евросоюза.