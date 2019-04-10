В работе «Сбербанка Онлайн» снова произошел сбой. Это следует из данных портала Downdetector.

Проблемы начали возникать примерно в 12.00 мск. Чаще всего пользователи жаловались на сбой всех сервисов (49%), невозможность войти в систему (33%) и перевести деньги (16%).

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Информация о неполадках, в частности, поступала из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Краснодара и т.д.

В пресс-службе банка заявили, что проблема будет устранена в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что сбой в работе «Сбербанк Онлайн» заметили россияне.