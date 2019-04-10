Россия запретит ввоз яблок и груш из Белоруссии

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Россельхознадзор с 12 апреля запрещает ввоз яблок и груш из Белоруссии. Об этом заявил руководитель надзорной службы Сергей Данкверт, передает «Интерфакс — Белоруссия».

Как отмечается, это связано с тем, что под видом продукции из Белоруссии в Россию может поставляться продукция из санкционных стран. Уточняется, что в Россельхознадзоре не исключают такой вероятности.

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«С 12 апреля запрещаем ввоз яблок и груш белорусского происхождения», — подтвердил Данкверт.

Он добавил, что в период с 1 по 7 апреля на границе задержали 36 машин с продукцией без документов.

«Фрукты пытались ввезти незаконно», — сказал Данкверт.

Ранее сообщалось, что Россельхознадзор запретил ввозить турецкие яблоки через Белоруссию.