Spiegel назвал «попрошайничеством» поездку Мэй к Меркель и Макрону

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй снова путешествует по Европе: за эту неделю она посетит Берлин, Париж и Брюссель, пишет Spiegel.

Немецкое издание называет поездку Терезы Мэй «попрошайничеством», и добавляет, что внутренний кризис ослабляет позиции британского премьера перед европейскими лидерами, в то время как она надеется на помощь канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона.

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В очередной раз глава британского правительства пытается бороться за свой вариант Brexit (выход Британии из Европейского союза). 10 апреля ЕС должен решить предоставлять ли отсрочку Мэй или нет. До этого премьер-министр договорилась с парламентариями на перенос Brexit к 30 июня. Между тем, и правительство Великобритании вместе с оппозицией не может прийти к прогрессу в поиске совместного решения, говорится в материале.

Мэй будет пытаться предотвратить Brexit без сделки с ЕС, дата такого варианта событий назначена на 12 апреля. Как отмечает газета, такой сценарий будет иметь экономические последствия для страны.

Ранее сообщалось, что Евросоюз может предоставить отсрочку по Brexit до конца года.