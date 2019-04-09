В Германии провели экспертизу ДНК погибших при авиакатастрофе россиян

В Германии завершили анализ ДНК тел погибших при авиакатастрофе бизнесджета, передает РИА «Новости» со ссылкой на прокуратуру Дармштадта.

«Экспертиза ДНК завершена, подтверждается информация, распространенная ранее авиакомпанией, что одна из погибших - госпожа Филева, также опознаны тела двух мужчин», — заявил представитель ведомства.

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Ранее в прокуратуре Германии назвали причину гибели людей при крушении самолета с россиянами.

Двое мужчин и совладелица российской авиакомпании S7 Наталия Филева погибли в результате крушения.