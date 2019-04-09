Insider: авиакомпании объяснили казус с картами по безопасности Boeing 737 Max
Пассажиры рейса американской авиакомпании Southwest Airlines запаниковали, когда подумали, что находятся на борту Boeing 737 Max, для которого многие страны закрыли воздушное пространство, пишет Insider.
Виной паники послужила путаница из-за бортовой инструкции по безопасности. На ней в наименовании самолета был указан Boeing 737 Max, полеты которого власти США приостановили до лета после катастрофы рейса Ethiopian Airlines в марте. О ситуации в твиттере написали запаниковавшие пассажиры, один из них охарактеризовал увиденное как «нервное потрясение», добавляет издание.
В компании объяснили, что бортовая инструкция по безопасности используется для более чем одной модели самолета. Пассажиров поспешили заверить, что Boeing 737 Max не задействуют для полетов в настоящее время. В компании добавили, что такая инструкция идентична и для модели 737 Max, и для более широко распространенных лайнеров 737-800.
Таблоид The Sun писал, что аналогичный конфуз произошел и c пассажирами Norwegian Air.
Крушение самолета Boeing 737 Max в Эфиопии в марте этого года унесло 157 жизней. В компании признали, что причиной катастрофы послужил сбой в системе управления полетом MCAS.
Ранее в Boeing решили сократить производство самолетов 737 Max.