Польские учителя объявили бессрочную забастовку
В Польше в понедельник, 8 апреля, началась бессрочная забастовка учителей с требованием значительно повысить им зарплату. Об этом сообщает ТАСС.
О готовящейся забастовке ранее объявил Союз польских учителей, по данным которого в акции согласились принять участие более 80% польских школ и детских садов. При этом отмечается, что фактическое число участников забастовки на данный момент неизвестно.
Предполагается, что протест будет продолжаться, пока все требования не будут удовлетворены. В частности, главным условием возвращения к работе является повышение зарплат учителей на 30%, которая в настоящее время составляет около 3500 злотых (945$).
Председатель Союза польских учителей Славомир Броняж заявил, что ему поступают сигналы о вмешательстве полиции и попытках запугать участвующих в забастовке учителей.
Ранее сообщалось, что в Бельгии из-за забастовки на сутки отменили все авиарейсы.