В ПФР раскрыли схему расчета будущих пенсий

В российском Пенсионном фонде рассказали, как работающим пенсионерам узнать размер будущей пенсии. Об этом сообщает «Российская газета».

По данным издания, работающие россияне пенсионного возраста могут узнать о выплатах после увольнения двумя способами. Во-первых, они могут зайти в личный кабинет на сайте ПФР. Там будут показаны два размера пенсий: настоящая и та, которая будет выплачиваться после их увольнения. Во-вторых, можно обратиться в отделение фонда, где работники им все подробно расскажут.

Стоит отметить, что в настоящее время пенсионные выплаты работающих пенсионеров практически не индексируются. Исключение — перерасчет пенсий работающих пенсионеров за счет отчислений, которые делают за них работодатели. Перерасчет происходит ежегодно первого августа.