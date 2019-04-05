Россия подписала с Венесуэлой 11 соглашений

Россия и венесуэльская сторона подписали 11 соглашений стратегического характера в нефтяной, финансовой, торговой и других сферах. Об этом сообщил вице-президент Венесуэлы по вопросам планирования Рикардо Менендес в твиттере.

Он рассказал, что стороны достигли соглашений в рамках работы межправительственной комиссии.

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Менендес уточнил, что соглашения касались нефтяной промышленности, электроснабжения, финансов, торговли, сельского хозяйства, культуры, образования, науки, техники, а также рыболовства и медицины.

Ранее сообщалось, что вице-президент Венесуэлы рассказал о ходе переноса PDVSA в Москву.