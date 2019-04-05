Задержан шестой фигурант дела Абызова
Следствие задержало Сергея Ильичева, шестого фигуранта по делу экс-министра по делам «Открытого правительства» Михаила Абызова, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителей Басманного суда Москвы.
По данным агентства, в ближайшее время будет рассматриваться вопрос о его заключении под стражу.
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Обвинение устанавливало местонахождение Ильичева с конца марта, так как он находился за границей.
Где он был задержан не уточняется.
Ранее сообщалось, что Мосгорсуд проверит законность ареста Абызова.