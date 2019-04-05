Задержан шестой фигурант дела Абызова

<img src="//img.gazeta.ru/files3/532/12268532/upload-RIAN_5830013.HR-pic905-895x505-86949.jpg">

Следствие задержало Сергея Ильичева, шестого фигуранта по делу экс-министра по делам «Открытого правительства» Михаила Абызова, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителей Басманного суда Москвы.

По данным агентства, в ближайшее время будет рассматриваться вопрос о его заключении под стражу.

Реклама

Обвинение устанавливало местонахождение Ильичева с конца марта, так как он находился за границей.

Где он был задержан не уточняется.

Ранее сообщалось, что Мосгорсуд проверит законность ареста Абызова.