Белоруссия намерена на 23% поднять тариф на прокачку российской нефти
Президент «Транснефти» Николай Токарев заявил, что Белоруссия уведомила российскую компанию о намерении повысить тариф на транзит нефти на 23%. Слова Токарева передает РИА «Новости».
При этом глава «Транснефти» отметил, что такой повышение тарифов является «переговорной позицией».
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«Она требует уточнений», — сказал Токарев.
В январе сообщалось, что Министерство антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии на 7,6% повысило стоимость транзита российской нефти по магистральным трубопроводам, расположенным в стране.