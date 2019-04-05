Белоруссия намерена на 23% поднять тариф на прокачку российской нефти

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Президент «Транснефти» Николай Токарев заявил, что Белоруссия уведомила российскую компанию о намерении повысить тариф на транзит нефти на 23%. Слова Токарева передает РИА «Новости».

При этом глава «Транснефти» отметил, что такой повышение тарифов является «переговорной позицией».

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«Она требует уточнений», — сказал Токарев.

В январе сообщалось, что Министерство антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии на 7,6% повысило стоимость транзита российской нефти по магистральным трубопроводам, расположенным в стране.