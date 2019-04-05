Украина проиграла «ключевой торговый спор» с Россией в ВТО
Всемирная торговая организация (ВТО) поддержала позицию российских властей в транзитном споре «Дело DS512: Россия – Меры по транзитным перевозкам», пишет «Украинская правда».
В издании подчеркнули, что транзитный спор был «ключевым» торговым противостоянием Москвы и Киева. Отмечается, что запрет России «разорвал» наиболее краткий путь украинских товаров на рынки Средней Азии.
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В «Украинской правде» напомнили, что позицию России по этому спору поддержали США.
В августе прошлого года сообщалось, что Украина обжаловала решение ВТО по спору с Россией.