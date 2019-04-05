ЦБ отозвал лицензию у банка «Иваново»
Центральный банк у Акционерного общества коммерческий банк «Иваново», осуществлявшего деятельность в городе Иваново, сообщается на сайте регулятора.
Представители регулятора сообщили, что банк допускал «многочисленные нарушения» нормативов ЦБ, включая правила в области противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.
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Также банк «Иваново», согласно сообщению ЦБ, систематически занижал величину необходимых к формированию резервов и завышал стоимость своего имущества для улучшения финансовых показателей, осуществлял «схемные» операции и нарушал федеральные законы.
Банк «Иваново» занимал 294 место в банковской системе России.
Ранее сообщалось, что ЦБ лишил лицензии «Международный расчетный банк».