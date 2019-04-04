Путин поручил предусмотреть переходный период при изменении налогового кодекса

Президент России Владимир Путин поручил предусмотреть установление переходного периода при подготовке федерального закона о включении в Налоговый кодекс неналоговых платежей. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Ответственным за выполнение инициативы назначен глава правительства Дмитрий Медведев.

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Из текста следует, что в течение переходного периода такие налогоплатильщики, которые не выплатили налоги или сделали это не полностью, не будут привлекаться к уголовной ответственности.

Срок исполнения — 1 декабря 2019 года.

Ранее сообщалось, что Путин поручил принять закон по защите капиталовложений.